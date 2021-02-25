綠營中生代政治明星基隆市長林右昌、新竹市長林智堅都將卸任，外界點名林右昌可能先入閣再選北市，也有人點名林智堅選桃園。民進黨祕書長林錫耀25日出席新北市議會民進黨團總召交接時受訪表示，兩位市長都希望努力在任期內把市政做得更好，未來發展會尊重他們意願，等時間比較接近，再好好跟他們討論。

外傳林右昌可能先入閣變交通部長，然後布局台北市長？林錫耀說，民進黨不是以黨領政，所以許多政務需由總統、行政院蘇貞昌院長由他們來整體構思規畫，中央黨部對這部分沒有了解，也無從涉入。至於傳出林智堅選桃園，林錫耀也說，他真的不知道，林市長應該都有公開表達想法。

綠營積極布局台北、桃園，新北卻靜悄悄，林錫耀說，大家都很關心這事情，新北市光立委就有9位，這裡人才眾多，每位都表現非常優秀，只要到最後時刻，不管是政務官、在地立委，他相信最後時刻提出最佳人選，一定大家會凝聚團結起來，會全力爭取新北市民認同支持。

今也出席同場活動的綠委蘇巧慧被問到下一步時表示，她真的很認真服務，她也跟侯市長說過，她的下一步就是做好樹林、鶯歌與新莊的立委，把建設做好，監督市政，「我都沒有跨出選區喔」。

(中時 )