阿莫多瓦經典之作《我的母親》1999年4月在西班牙上映，榮獲哥雅獎七項大獎，也在國際影展大放異彩，不僅榮登坎城影展最佳導演寶座，並接連獲頒奧斯卡、金球獎最佳外語片，更橫掃當年度歐洲及美國各地影評人協會最佳外語片獎項，堪稱當年度最風光電影之一。

除了可見西西莉亞蘿絲、潘妮洛普克魯茲的迷人身影，熱衷於以女明星後台樣貌為創作素材的阿莫多瓦，此次也找來在《高跟鞋》、《窗邊上的玫瑰》中都以一套鮮紅套裝登場的瑪麗莎帕雷德斯，繼《高跟鞋》之後再次演出當紅女星「如煙」，並在片中上演劇中劇，演繹田納西威廉斯的經典劇作《慾望街車》。

作為一名同志女演員的如煙，為了同是演員，卻染上重度毒癮的同志愛人傾盡所有，最終仍遭拋棄，如同她為自己取的藝名「如煙」，一生就如一縷輕煙，看似夢幻，卻始終缺乏依靠，直到遇見西西莉亞與潘妮洛普飾演的母親與修女，才重新感受家的歸屬與溫暖。憑著對女演員職業的高度推崇，阿莫多瓦也在片末，特別提及將本片獻給偶像貝蒂戴維絲、吉娜羅蘭茲、羅美雪妮黛，以及所有飾演女演員的女演員。

除此之外，《我的母親》也藉由女同志、修女、女星、性工作者、跨性別者陸續登場，重新定義了母親的角色。阿莫多瓦藉由這群本該互相怨懟、忌妒、衝突的女人齊聚一堂，相互幫助、取暖的包容與愛，展現出對於「女性」的高度敬意。因此阿莫多瓦受訪時也再三強調，這是一部獻給所有女人、母親、希望為人母的人，以及自己母親的作品。《我的母親 經典數位修復》將於26日在台上映。

(中時 )