一名男子抱怨，住台中的80歲母親突然想帶孫子北上板橋去找他妹，他只好臨時到台鐵幫母親買2張半票，結果售票員告訴他過了新竹才有座位，且過了5分鐘票都還沒好，起初他還覺得「有夠烏龜」，後來售票員竟拿給他7張票，一看才知道，原來售票員為了讓母親和小孩一路都有座位，所以分成7張，且都還在同一個車廂，讓他超級感動，直說自己真的很混蛋。

原PO今天在臉書社團《爆怨公社》發文指出，上周八十幾歲的母親臨時想帶孫子上板橋找他妹，由於沒有預先訂票，他只好臨時到台鐵售票口買兩張到板橋的半票，結果售票小姐說台中到新竹沒座位，新竹以後才有位子，男子覺得站票到新竹還好。

售票小姐看了男子身旁的兩人後強調「一個阿媽、一個小孩喔」，接著就埋頭開票，五分鐘過了都還沒弄好，男子看後面的人越排越長，心裡正嘀咕「搞什麼嘛，有夠烏龜的」。這時票終於打好了，售票小姐說，小孩從新竹後才有座位，阿媽只有竹南到新竹站票，只是你們每站都要換座位，新竹後就不用換了。

男子拿到票後仔細一看，原來售票小姐花那麼多時間是在幫他媽媽安排座位，而且怕老人家不方便，位子還都排在同一個車廂。售票員超暖心舉動讓男子大為感動，大罵自己真的很混蛋，錯怪了好人，並忍不住說「謝謝妳，謝謝妳，謝謝妳小姑娘」。

貼文曝光後，網友紛紛大讚「這個員工也太讚了吧？」、「真的要多多表揚這樣認真又有同理心的員工」、「太貼心了」、「好棒喔！！！好感動」、「溫暖呀」、「好人有好報」、「這種才是人才」、「這是一定要上新聞的啊」、「好善良的小姐」、「一股暖流」。

台鐵愛心故事 售票員天天幫傷心阿嬤買票

(中時新聞網)