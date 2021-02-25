金融股今天挺身護盤，類股指數站上去年3月以來高點，金控獲利王富邦金(2881)盤中站上52元，創2018年10月以來新高，國泰金(2882)也反彈逾2個百分點，2大壽險金控領軍下，金融股難得出現幾乎所有個股全面走揚的盛況。

去年國內15家金控稅後盈餘為3790.11億元，年增8.29%，再創歷史新高；富邦金以稅後淨利908.57億元，EPS8.59元，並連續12年奪下EPS冠軍。去年金控獲利最出色也就是首推富邦金和國泰金，去年富邦金旗下子公司稅後淨利，全都創下歷史新高，富邦人壽受惠承保利潤提升和投資績效亮眼，獲利年增130%，富邦產險因優異投資績效，獲利年增184%，富邦證券受惠台股交易熱絡，獲利大幅成長64%。

小資族偏愛的玉山金(2884)，去年稅後淨利180.16億元，EPS1.43元。玉山今年跨入第4個10年，公司「跨境、數位、風險管理」三大策略，其中，玉山的數位金融科技推出數位品牌e.Fingo ，將以會員制串聯各項玉山的服務，包含貸款、外匯等商品，今年玉山金總資產可突破3兆元。玉山銀董事長黃男州表示，今年會是重要一年，3家網銀今年上半年都會開業，數位進展會更快，玉山希望是金融創新的領航者。

(時報資訊)