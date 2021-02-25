2月以來基本金屬期貨持續走升，LME鎳價近期創近六年半新高；隨著主要原料價格飆高，不鏽鋼盤元大廠華新率先開出3月盤價為連續第三個月大漲，其中，304系每噸大漲5000元；預料上游不鏽鋼大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)即將開出的3月盤價也將大漲，並且為連續第三個月漲價。

市場對金屬需求看多，基本金屬期貨近期持續走升，以英國倫敦金屬交易所（LME）行情來看，鎳現貨收盤價由本月初的每公噸約1.78萬美元一路走升，截至24日為止，漲至每公噸1.97萬美元，再刷新逾六年來新高。

隨著LME鎳價持續走高，成本價格續增，以及鎳、鉻等其他金屬原料價格亦大漲，不鏽鋼盤元大廠華新麗華率先開出3月內銷盤價，304系不鏽鋼盤元每噸漲5000元，316系大漲7000元，另外，200系漲200元，400系漲1000元。

不鏽鋼煉鋼兩大廠燁聯、唐榮即將開出的3月盤價也看漲，隨著華新大漲5000元，市場預期燁聯300系列產品也可望大漲，並且為連續第三個月漲價。

今年以來，隨著鎳等原料價格強漲，不鏽鋼龍頭廠燁聯2月內外銷盤價持續大漲，其中，內銷304系不鏽鋼每噸大漲6500元，比1月每噸漲5500元更高。隨著鎳、鉻、錳等原料價格強漲，燁聯1月及2月內外銷盤價持續大漲，內銷不鏽鋼價連兩月共漲每噸1.2萬元。

不鏽鋼3月續看漲，可望支撐第一季不鏽鋼廠營運。下游加工廠允強(2034)、彰源(2030)等也可望跟進調漲售價，並持續獲利。

(時報資訊)