台灣大學在學生會積極倡議下，去年底將校務基金全面從高汙染、高碳排產業撤資。民眾黨立委蔡壁如今揭露5所大學校務基金有投資高碳排產業的疑慮，同時領有教育部深耕計畫補助，包括清華大學、交通大學、政治大學、嘉義大學、高雄大學等，抨擊各大學不該「左手拿補助，右手搞汙染」，要求教育部和各校應該訂出ESG的投資準則，從高碳排產業撤資，共同關注氣候變遷議題。

面對氣候變遷，《巴黎氣候協定》2016年正式生效，不論大學、基金會、金融機構都要求將ESG(環境、社會、治理)及PRI(責任投資原則)納入其投資、融資參考準則，台大歷經學生會積極倡議，已於去年底將校務基金全面從高汙染、高碳排產業撤資。

蔡壁如指出，去年已提案通過，要求政府百分之百持股的三家官股銀行，要評估並訂出簽署「赤道原則」的時程，將公司ESG(環境、社會、治理)作為授信融資和投資準則，今年總預算審查也通過教育部必須提出「各大學投資產業對氣候變遷影響」的報告。

不過，依據SBTi、RE100、CA100＋三個減碳指標作為篩選標準，發現有5間國立大學的校務基金投資高碳排產業，分別為清華大學、交通大學、政治大學、嘉義大學、高雄大學，其中有3間是深耕計畫補助額度前十名的大學，並且有3間大學同時領取大學社會責任補助。

蔡壁如呼籲教育部，應將各大學校務基金投資落實ESG的評鑑，列為高等教育深耕計畫的參考標準，並要求大學從高碳排產業撤資，一來確保校務基金的財產，也能將乾淨的環境還給下一代。

綠色公民行動聯盟專員魏揚說，日前環保團體與國會議員聯合提出《氣候變遷行動法》，環保署也提出《氣候變遷因應法》，此外包括副總統、行政院長也曾先後強調2050碳中和的重要性，可見台灣邁向2050淨零排放勢在必行。

魏揚強調，要落實2050淨零排放的目標僅有政策宣示不夠，需要搭配有效的減量工具，而「永續投資」、「綠色投資」便扮演重要角色。若大學校務基金的撤資行動啟動，可連帶影響企業的綠色轉型，例如台大校務基金的撤資行動，台泥就是撤資標的之一，台泥開始思考邁向綠色轉型、循環經濟。

(中時 )