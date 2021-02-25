三立新聞台主播黃家緯外型俊俏、稚嫩，被外界封為「鮮肉主播」。他時常在社群網站分享所見所聞，回憶讀碩士班一年級時，找到人生第一份正職工作為補習班英文老師，考量自己是菜鳥，面試時保守開出25K的薪水，想不到老闆很佛心，直接加碼給到35K，讓他驚呼不已，更發憤圖強面對接下來的授課。

黃家緯24日晚間在臉書粉絲專頁PO文，提到第一份正職是補習班英文老師，考量自己並非英語、教育等相關科系，也沒有教學經驗，只憑一股傻勁投了履歷，居然有一家大型英文教育機構找他面試，「校長也就是最大的老闆親自面試，跟我聊了幾句、問了背景，就確定錄取」輕鬆的錄取已讓黃家緯驚喜不已，老闆要他開薪水，當時是22K盛行的年代，自己又是學生，黃家緯不敢開太多，提出25K的價碼。

想不到老闆不接受這樣的薪水，直言她不會給員工這樣的薪水，把薪水提高到35k，黃家緯一度以為對方是詐騙集團，但不需預繳訂金、不用訓練費，也不用花好幾萬買制服，認為應該可以相信，但隔天就要授課，黃家緯硬著頭皮答應，回家開始煩惱只剩8個小時就要開課，到底該怎麼辦？黃家緯除了狂k、狂讀、狂念，還模擬隔天一早從進教室打招呼的第一句話，甚至把整篇文章的解析，全部手寫下來土法煉鋼開始背誦，熬夜到半夜3點才入睡。

隔天黃家緯一到教室，就像讀稿機般把前一晚背的內容全說出來，補習班的老闆、主任就在教室後面觀察他，「事後我竟沒被退貨，一年內薪水還漲了一倍」，而這些訓練培養黃家緯累積自信、台風和口語表達，成為現在新聞工作採訪、播報很重要的養分。

(中時新聞網)