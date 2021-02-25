2019年中美貿易戰開打至今仍未見停歇，促使國外台商與資金鮭魚返鄉，再加上台灣的防疫成效相當顯著，讓台灣儼然成為完美的避風港，也使得房市、股市及匯市強強滾！好時價統計實價登錄資料，發現台北市、新北市及桃園市2020年的住宅交易總金額皆創下五年的新高峰！

從實價登錄統計數據觀察，全台灣自2012年8月至2020年12月，累計住宅交易總金額已達新台幣20兆元、交易總筆數達193萬筆，其中交易總金額的高點發生在2013年的3.0兆元，並逐漸下修至2016年的1.9兆元後再度持續增加，至2020年回到2.4兆元，與2019年相近。以交易金額分配比例來看，六都的交易總金額每年皆占全國8成以上。

值得注意的是，在2016年至2020年的五年間，台北市及新北市的每年交易總金額一路增加，台北市從3,305億元增加至4,635億元，成長幅度逾40％排名六都第一，新北市也從4,180億元增加至5,460億元，成長幅度亦逾30%排名六都第二，而桃園市則從2016年的2,385億元增加至2020年的2,890億元，都創下五年新高！而台中市、台南市及高雄市，在這五年的表現各有增減，但2020年的交易總金額都比2019年下滑。

此外，若以六都的「交易總金額」除以「交易筆數」取得「平均成交價格」，可發現在2020年，六都的平均成交價格皆創下歷史新高，台北市達到2,501萬元，新北市為1,367萬元，桃園市為1,003萬元，台中市為1,160萬元，台南市為890萬元，高雄市為920萬元。

從以上統計資料來看，不難發現台灣近幾年房市的熱絡跡象，尤其在大國博弈、地緣政治、防疫成效以及國人有土斯有財的觀念等因素影響，都悄悄地加速台灣房市的成長，同時一再考驗政府的房市政策

(工商 )