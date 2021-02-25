今年金牛年一開春，房市紅盤不斷，戴德梁行董事總經理顏炳立預期，「2021房市牛轉乾坤！」預料剛性自用的市場，在未來1~2年不會改變。

顏炳立表示，2021年一開春，房地產市場就不斷有「驚嘆號」出來，代表蛋黃區的土地市場，又寫下了新紀錄，今年1月12日戴德梁行以92.888億元順利標出南京東路上的「中華開發大樓」，符合好地段、好環境、及便利性，果然造成搶購，每坪土地決標價達1,229萬元，再度改寫新高紀錄。

顏炳立表示，去年有賣地的地主大多賣得笑呵呵，2021年還會繼續開心地笑，這表示大量資金在追逐稀少、有限的土地資產。但就土地市場長期而言，賣的人皆輸，買的人最贏，新春好彩頭，台灣房地產市場今年將熱鬧登場。

顏炳立表示，這一年來房市還有一個現象，儘管有疫情，但對房地產銷售依然是旺盛的一年，除土地熱銷外，好地段的房子，大多為都更供給，開價卻和非都更的地價一樣高，結果成交價差都落了兩成，地塊較大的土地，大多能賣到好價格，主要都是地段、環境、可及性佳，這些房子多數為100坪以下，規劃完善，無法跟過去鄰近的豪宅相比。

進入2021年開春之際，顏炳立預期，台北市看起來在今年，還是樂觀。都更的預售屋，成屋市場將呈現點放，追逐自用買家，價、量皆會溫漲放大。

顏炳立看好房市的幾個利多因素，包括資金多、台商回流等，因此造成剛性自用強勁購屋的想法、以及潛在有效的需求，不管大小基地，在價格溫和上漲情況下，也能完銷。

不過對於百坪大戶產品，顏炳立則並不樂觀。他認為，有些新完工成屋的大戶產品，價格倒掛仍然嚴重，因持有成本低，依舊開個3~4年前的高價，任性等待買盤。

最近台股屢創新高，他預期，在股市中創新高獲利了結的資金，將尋求避風港，開春看屋的人多了，台幣強勁升值，升值率低於定存利率，房價上漲，貨幣購買力逐漸下降，錢相對變薄了，2021年保值的資金會更積極投入房市找貨，而『任性』跟『堅持』也會存在於現貨市場。

顏炳立表示，2021年，剛性自用型買家不管輸贏，只要口袋錢足夠，就應該要買屋，蛋白區應該追逐的是30~40的產品，而大面積的產品即便降價也不能買，買入對的地段與產品，未來才可能會上漲10％，因為買入預售屋，需支付的自備款較少，膽子相對變大了。但若是2~3年後完工，回頭看這價格，如是投資，則不會賺到錢，可能又賣回到當初買的預售價格，因此，追逐力道只有在預售市場時，完工變成成屋之後，除非自用，否則很難再賣到當初的預售價格。

顏炳立表示，年年房市各類產品，似乎都會大地春回復甦，看好台灣在南科、竹科、中科，不斷會有國內外科技大廠進駐，會有更多年輕工程師族群，為有效的買盤，也會使得各類產品大量拋市。尤其台南，新市、善化、安南，都是剛性產品烽火連天，竹北地區也是一片熱鬧，中科外圍所有的代銷、建商，都是飽賺的一年，在價格溫漲下，市場樂觀健康，不失控，無關政府打炒房，在新的一年慢慢復甦!

他預期，今年剛性自用的市場持續，在未來1~2年將不會改變。

(工商 )