安裝冷氣出意外 北市工人5樓墜落重傷命危 12:442021/02/25 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市莒光路一處加油站附近，25日發生一起墜樓事件。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市1名30多歲的工人，25日上午在莒光路加油站辦公室大樓，似在進行室外機冷氣安裝時，意外從5樓墜落重傷，警消獲報後，已緊急將他送往和平醫院救治，事發原因正由警方進一步釐清中，北市勞工局也已派員了解工安設施是否有疏失。 首年營收目標2,500萬 誠品首跨中餐 聚聚樓開幕 北市長壽橋下驚見男浮屍 警消確認身分通知家屬 (中時 ) #北市 #5樓 #墜落 #重傷 #裝冷氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 免費白飯奧客整鍋端走 熱炒店老闆崩潰了 11:232021/02/25 生活 逆勢成長逾三成 Loro Piana春夏新品展現率性優雅風搶年輕客 09:172021/02/25 生活 古代女子出軌下場太殘忍 竟用針線將私處縫起來 09:362021/02/25 歷史 開房間要小心5／避免個資被盜用 資安專家提自保5招 10:582021/02/25 財經 陸二極體廠再漲 台供應鏈樂 04:102021/02/25 證券．權證 跑鞋裝晶片 APP教練客製指導 04:102021/02/25 時尚消費 太扯！英文女師祭獨門秘訣獎勵學生 家長目睹崩潰報警 11:442021/02/25 生活 房價驚驚漲！北台灣購屋總價攀5年新高 11:002021/02/25 房市新訊 控議員性侵不成反挨告 女揚言爆料 04:102021/02/25 地方新聞 高盛樂看南電 喊出天價420元 04:102021/02/25 財經要聞 男濫墾山頭違建宮廟 和解獲緩刑5年 11:142021/02/25 社會 社會熱門新聞 濃霧駕車「8＋1」守則台中交警教你怎麼做 - 社會 發現親媽與醫師外遇鹹濕簡訊 他慘遭報警送精神病院隔離 - 社會 【黑幫亂鬥】影片曝光！蝦米穿防彈衣槍斃角頭 下秒開賓士投案 - 社會 【黑幫亂鬥】角頭陳建文遭槍殺上午相驗 妻女痛哭 - 社會 正妹洋師：成績好獎勵做一次 學生突飛猛進 監視器曝神秘約定 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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