北市1名30多歲的工人，25日上午在莒光路加油站辦公室大樓，似在進行室外機冷氣安裝時，意外從5樓墜落重傷，警消獲報後，已緊急將他送往和平醫院救治，事發原因正由警方進一步釐清中，北市勞工局也已派員了解工安設施是否有疏失。

(中時 )