安平街頭凶殺案最後一名嫌犯25日投案，全案7嫌全部到案。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安平區街頭凶殺案造成王重傑當街慘死，徐嫌清晨投案後，7名嫌犯全到案，台南市警方24日將主嫌蔡秉逸，手下曾嫌與劉嫌依照殺人罪解送台南地檢署，經檢方聲押，台南地院25日裁定3嫌羈押禁見，全案除剛投案的徐嫌，其餘6人全數羈押禁見。

安平區16日發生先砍後撞再輾壓的街頭凶殺案，主嫌蔡秉逸率領6名男子，7人分乘2車，設局追殺並撞死王重傑。

案件主謀蔡秉逸與死者王重傑原互稱兄弟，兩人合夥經營權利車拖吊事業，王抓到蔡在公司內部的帳目不清，準備將他踢走，因此撕破臉，事前已鬧到網路互嗆輸贏。

蔡男16日獲知王男當天出沒在某汽車旅館，先率眾（2車7人）在汽車旅館外等候，故意打電話報警旅館內有人開毒趴，藉由警方查緝，引王男逃出屋外，順勢將他包圍。

蔡男原未打算致王男於死地，交代手下將王男綁架上車，準備斷手斷腳教訓，不料王男拿出隨身摺疊刀反擊，割傷蔡男陣營的蘇姓男子，眾人遂殺紅眼圍攻，王男身中數刀，路邊強攔兩男大生雙載的機車逃逸。

蔡嫌率眾緊追，開車的曾嫌追撞王男騎乘機車，並下車輾壓再持刀行刺，造成王男傷重慘死。

警方案發當天先逮到參與追殺的余嫌、蘇嫌與王嫌3人，再追捕逃亡的蔡秉逸、曾嫌、劉嫌與徐嫌，才知道汽車旅館毒趴事件被蔡男等7嫌擺了一道。

蔡嫌4人在逃期間除了要躲白道，還得躲黑道追殺。王男被殺後，蔡與王的老大陳建文調閱民間監視器，發現蔡就在案發現場另1輛車內，認定蔡男教唆殺人，發出黑道追殺令，以50萬代價要揪出蔡嫌，令蔡認為陳挺的是對方陣營，決心幹掉老大。

曾嫌23日投案，蔡嫌已是強弩之末，向市區經營地下錢莊某位大哥硬借到兩把短槍，槍殺老大陳建文後投案，蔡嫌投案後，他的黨羽劉嫌與徐嫌陸續在24日凌晨1時、25日清晨6時投案。

警方24日晚間先將曾嫌、蔡嫌與劉嫌拘提解送至台南地檢署，檢察官向法官聲請羈押禁見，台南地院25日依照殺人罪嫌有逃亡串證之虞，裁定羈押禁見，全案7嫌全到案，6人羈押禁見。

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(中時 )