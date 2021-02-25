據台灣展翅協會今天公布的「WEB547網路檢舉熱線」年度報告指出，去年共接獲檢舉案件達6463件、經判定違法及不當內容共5680件，而涉及「兒童少年性虐待／剝削內容」達647件，其中受害者甚至還有幼兒。

據展翅協會公布報告指出，兒少性虐待／性剝削內容大多都在境外，但在境內ip也有13件，有64％的平台語言為繁簡體中文，除了透過第三方支付購買外，還常見有以會員制收取會費、帳號升等、點擊率、下載率等方式獲利，而為躲避各國警方追查，往往會註冊大量網址，不定時更換，增加執法單位偵查難度。

報告提及，去年展翅協會與台灣警政單位合作破獲2起兒少性剝削案件，一起為經營網路論壇散布青少女私密影像，其中包括台灣受害者；另一起為經營私群組，散布兒少性虐待影像，內容多為國外受害兒少影像，最小受害者還有幼兒。

此外，展翅協會也發現在社群平台上常見以了解發育狀況、性繳約為藉口，鎖定國小到國中的男生，企圖騙取私密照或發生性行為，此現象在2017年爆增過，但經檢舉後多數都已冊除；去年則發現加害人改至其他平台、私群組或私社團等，但相較男孩，誘拐未成年女孩訊息，則較少在公開平台出現。

台灣展翅協會呼籲，面對網路誘拐的風險，應有嚴格的網路誘拐法律，以及提升兒少與家長對網路誘拐的認知及識別能力；網路業者應建立內部管制機制並採取積極措施禁止及移除兒少私密影像，政府也應加強查緝偵辦違法內容。

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(中時 )