黃姓二手車商透過「假車禍，詐領理賠金」手法，以二手進口車製造14起假車禍共詐保2200萬元。台中地檢署偵結，依詐欺等罪起訴黃男等18人。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

38歲黃姓中古車商，以「人頭車主」低價購入二手進口車，投保後再由「撞車手」深夜駕車以破百時速撞擊路邊車輛，把保時捷等10多輛進口車撞得稀巴爛，再向產險公司申請理賠牟取暴利，自2017年8月起2年半內共製造14起假車禍，累積詐領2200萬元理賠金，台中地檢署偵結依詐欺等罪起訴黃男等18人。

經營二手車行的38歲黃男，綽號「蟑螂」，他發現二手冷門進口二手車市價，竟低於保險公司依殘值估算的車價，具套利的空間。檢警調查，1名許姓「人頭車主」透過全額貸款，以150萬元購入二手進口車，投保全額車險後，雖使用9個月折舊，但發生車禍撞毀，保險公司居然理賠185萬2000元理賠金。

黃男「假車禍，詐領理賠金」手法，以「購入二手車」、「投保全額車險」、「故意撞毀車輛」、「報案指稱不小心發生車禍」、「申請理賠」等流程，持續、反覆向保險公司詐領理賠金，將賣不出去的二手進口車存貨「變現」。

黃男先安排「人頭車主」購入BMW、LEXUS及保時捷等進口二手車，再以「撞車，賺外快」噱頭，找來「撞車手」利用夜深人靜時段，駕駛詐保的二手進口車輛，到台中及彰化等偏遠及無監視器等地，以逾百公里高速，故意撞擊停在路邊的民車，而且詐保車一定要撞到全毀或半毀，尤其是引擎務必要毀損，只要修復費用大於殘值，保險公司就會直接依車體損失險的保額全額給付。

撞車後，「撞車手」出面報案，「撞車手」向警方謊稱，因開車時低頭撿東西或是閃貓狗等理由而撞車，為避免「撞車手」因一再肇事而報案太多次，引起警方或保險公司注意而識破，甚至再安排「報案人」角色。

事後，由「人頭車主」向保險公司辦理出險，獲得理賠後，「撞車手」、「報案手」及「人頭車主」等分配理賠金，各約2萬多元到6萬多元不等，其餘款項則歸黃男所有。

黃男除了為詐保車輛投保外，也會為「撞車手」投保駕駛人傷害險，他詐保手法到後期越精熟，甚至連「停在路邊被撞」的車輛也自行安排，連被撞車也可詐保獲理賠變現。

黃男等人自2018年6月22日至2020年2月19日共長達2年半期間，累積製造14起假車禍，詐保2200萬元。台中警方去年9月循線查扣進口車瑪莎拉蒂跑車等5車輛，並逮捕黃男等18人。

黃男及部分參與的核心角色等多人坦承犯行，另有人否認參與詐保，辯稱只是為逃避稅金或投資。全案台中地檢署偵結，依詐欺及《組織犯罪防制條例》等罪起訴黃男等18人。

(中時 )