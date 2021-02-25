「搶救大潭藻礁公投行動」連署狀況告急，對於保護藻礁態度，民進黨今昔對比也陸續被翻出。前文化部長鄭麗君，多年前擔任立委時指控台電大藏電，長期高估用電需求、低估供電能力欺騙人民，更召開記者會揭台電跨世紀大騙局，如今民進黨卻不顧破壞環境，堅持在桃園搞出世界第一的天然氣發電廠。而民進黨近來做法也挨批選前「藻礁永存」，選後中央地方聯手破壞生態。

2013年，時任立委的鄭麗君在記者會上表示，台灣從1997年來就不曾缺電，未來沒有核電也完全不會有缺電的危機，非核家園並不是夢想，直指台電大藏電、欺騙人民，且能源局與台電說法不一，甚至質疑台電做假帳，在電力供應能力上做手腳。

2013年02月25日，時任民進黨立委鄭麗君（左）、立委田秋堇（右）表示，台電長期高估用電需求，並刻意低估供電能力，捏造核四不建會缺電謊言，呼籲停建核四。（資料照／王遠茂攝）

隨著搶救大潭藻礁議題引發關注，鄭麗君昔日一番話再度被提起。臉書粉絲專頁「雙標黨的雙標物語」要鄭麗君「踹共！」以前說缺電是世紀大騙局，沒有核四也不缺電，結果現在一定要在桃園搞出世界第一的天然氣發電廠，還要大肆破壞環境。

Dcard網友也以「新聞回顧：民進黨立委說台電藏電」PO文，表示若依當年民進黨說法，「不缺電幹嘛開發藻礁呢？」

此外，總統蔡英文2013年承諾並親筆寫下「藻礁永存」，到現在卻還沒兌現，為搶救大潭藻礁，環團只能靠自己的力量。國民黨23日在臉書提到，民進黨政府為了開發第三天然氣接收站，大動作打壓民間團體，包括蔡英文與桃園市長鄭文燦，選前「藻礁永存」，選後中央地方聯手「破壞生態」。

國民黨批民進黨中央地方聯手破壞生態。（圖／摘自國民黨臉書）

「縮減開發面積不等於藻礁受到保護」，國民黨表示，2020年4月施工中的天然氣接收站，因為工作船斷纜意外破壞，藻礁被刮起了50公分，面積大約0.5公頃，這一刮就是刮掉藻礁500年生長成果。另有傳出一株柴山多杯孔珊瑚，底座整個都掀掉，如果傷害到柴山多杯孔珊瑚，依據野生動物保育法將面臨刑責。

然而，這些事實，民進黨政府作為執政黨，理應鼓勵民眾參與開發討論，進一步促成對話與共識，現在反而站在民眾對立面，不准民眾討論。國民黨因此也痛批民進黨政府，「民主獨裁的稱號當之無愧！」

(中時新聞網)