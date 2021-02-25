陳品如在零下25度低溫拍戲。（星之傳媒提供）

陳品如成為帶貨女王。（星之傳媒提供）

陳品如外型出色。（星之傳媒提供）

「本土一哥」陳昭榮的女兒陳品如（原藝名陳品兒）宣布以本名衝刺演藝圈，改用本名後好運連連，去年接獲大陸主播養成微劇《上頭姐妹》女主角演出邀約，化身「呆萌村花」，一步步學習成長為「帶貨女王」。陳品如說，拍攝《上頭姐妹》時，正值北京有史以來最冷低溫，氣溫僅零下25度，讓習慣台灣氣候的她差點凍哭。但她知道自己必須堅持，把握每一個機會，「爸爸跟我說過要尊重劇組裡的每一個人，看到劇組每一位工作人員都在低溫下工作，大家都很辛苦，所以我也要努力堅持到底」。

去年7月，陳品如獨自飛往北京試鏡，分享了一些源自爸爸的電商經驗，給製作方不少靈感，去年10月確認演出後，便在北京展開為期2個月不間斷的表演、體能、台詞訓練，在表演上若遇到難關，也主動與導演、同組前輩和爸爸請教。

陳品如出發前往拍戲前，爸爸叮囑她要注意安全與保暖，她在去年12月底殺青後，暫回台不到一個月，今年1月26日又啟程赴深圳參與戲劇宣傳，歷經了3次「14＋7天」隔離，首次沒有與家人一起過農曆年，孝順的她在隔離期間，不忘視訊跟爸媽拜年，還用拍戲的酬勞，包了一個小紅包給爸媽，爸媽收下她的心意，認為女兒剛開始闖蕩事業辛苦，因此把錢抽了出來，只留下紅包袋，但女兒的心意已讓他們感動不已。

陳品如進軍大陸首部劇便出演女主角成「帶貨女王」，現實中她為了宣傳戲劇，也真的開啟直播帶貨之路，並且斬獲了平台站內榜一的超高熱度！整個直播環節持續了兩個小時，陳品如為網友帶來了包括護膚品、美食、日用品、小家電等各類產品，大到蘭蔻、Kiehl’s等國際大牌，小到牙膏等日常必需品，網友誇她清純可愛，微笑起來十分有親和力，讓粉絲網友們展現了強勁的「買買買」實力，使得她人生首次的直播帶貨首秀收穫了站內榜一的超高熱度，高達55萬人次觀看！不少網友認為她完全看不出來是第一次參與直播帶貨，非常有成為「帶貨女王」天賦，有遺傳到父親的親和度與讓人信賴的特質。

擁有身高166公分的高挑身材的陳品如，被譽為最美星二代，赴大陸勇闖事業的同時，也不忘在社交平台分享日常與時尚穿搭，並集結成「99女孩的獨自生活」，深受網友喜愛。經紀公司星之傳媒也曝光她最新宣傳照，照片中的她紫色毛衣搭白色貝雷帽，笑容讓人甜到心裡頭。

(中時 )