謝和弦與前妻Keanna簽字離婚後，宣布將在6月莉婭生日當天，於南投老家舉辦婚禮，這讓不知情的莉婭得知後感動又開心，不過稍早莉婭在臉書抒發心情，透露去年謝和弦病發被強制送醫前試圖輕生，竟是「有一個聲音叫他往下跳」，但慶幸的是兩人已經一路熬了過來。

莉婭在臉書PO文表示許多事情終於能還原情況，透露出放在心底獨自承受已久，她回憶起去年謝和弦有陣子身心狀態很糟，記得有次沒有陪同去錄音，事後竟如同人間蒸發般失聯，沒想到連絡上後得知謝和弦竟站在錄音室頂樓，表示：「有一個聲音叫他往下跳」，但還好她打電話過去才回過神來，否則後果不堪設想。

很多事情現在終於可以還原情況了🥺 2020/03/27是我經歷很崩潰的一天⋯ 那陣子謝和弦... 由莉婭Liya 發佈於 2021年2月24日 星期三

此外更透露謝和弦好幾天沒睡覺卻頻頻開直播，心急如焚的她為了讓謝和弦按時吃藥，只能在食物裡面摻進藥物，無奈謝和弦症狀過於嚴重，即使吃藥還是沒有辦法入睡，就在某次直播失控後，莉婭在與親友討論之後，決定將他強制就醫，更指出，「過程中他一直要奪門而出，說要自己一個人去爬象山…一下大怒、一下大哭…當時我都很怕攔不住他…只能用一大堆藉口拖著他」。

直到謝和弦爸爸和哥哥抵達台北，在警察戒護及醫護人員陪同下，才順利強制送醫，莉婭更透露當天謝和弦不僅被五花大綁，還打了鎮靜劑，昏睡了3天才醒過來，但還好如今都已經撐過來，也讓莉婭感性表示：「謝謝一路走來堅強的謝和弦，我們熬過來」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995 張老師專線：1980

(中時新聞網)