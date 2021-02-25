超市龍頭全聯今年新春福袋大手筆，首次祭出「雙頭獎」，包括保時捷休旅車、特斯拉電動車通通送，外界也高度關注「幸運得主」是誰，全聯25日首次揭秘2021福袋雙頭獎得主，其中，市值354萬的Porsche Cayenne得獎者是高雄劉先生；市值近358萬的Tesla Model X得主則是台南葉小姐，在桃園大溪中正店購買200元福袋，就幸運中一台特斯拉！

全聯表示，Porsche Cayenne幸運得獎者為高雄劉先生，在高雄小港康莊店購買兩個1,200元萬國福箱，幸運抽中保時捷；另外，台南葉小姐則是在桃園大溪中正店購買200元福利熊牛年生肖福袋，幸運抽中特斯拉，她表示，因先生是大溪人，所以每年回老家都會去全聯買福袋，因為一人限買一袋，故今年只買一袋就中獎，很高興。

全聯今年首度祭出「雙頭獎」，光是頭獎名車市值加總就超過700萬元，不僅創下全聯自己的福袋頭獎紀錄，也堪稱是零售通路界最大方。

此外，全聯還送出22部「台鈴智慧雙輪eReadyFun」電動車（市值74,980元／部），加上餐券、遊樂園門票、抵用券等獎項，總獎項共222名，合計總市值將近千萬，不僅獎項數比去年多了一成，總市值更是去年的兩倍，數量跟市值都創下全聯福袋史上新高紀錄。

(工商 )