去年因應疫情振興，台灣民眾可換購3000元的三倍券消費，行政院發言人羅秉成表示，今年還會不會推出三倍券甚至加碼，還在評估中尚未定論。

防疫紓困振興特別條例是否延長？近期引發關注，羅秉成在行政院會後記者會說，防疫紓困振興特別條例是「限時法」到今年6月底為止，如有需要延期，要報請立法院審議同意。

他說，各界關切成效是否應延期，但不單是紓困4.0，政院考量也包括疫防面向，台灣雖疫情穩定，但國際疫情仍非常嚴峻，防疫面向是否還有需求延長，台灣經濟去年表現非常優異，在已開發國家中應該是表現最好的，在這種表現下，經濟上是否有其他應加強的力道跟作為，還要在整體經濟上加以盤點。

羅秉成表示，現在行政院是在全面性的盤點，看看一年多來特別條例在各個面向的施行成效，如果有定案，都會跟外界說明，自然若有共識在哪些面向上要延長，勢必要在這會期提出。

被問到今年是否還會再發三倍券，羅秉成說，三倍券確實在推出前各方有所保留甚至有所疑慮，但三倍券確實「好領、好用、好刺激」，也帶來經濟循環正向發展，不過，現在仍在評估階段，是不是在振興作法上還要維持三倍券或有所加碼，現在都還是未定論，各種方案措施及作法，都要整體考量。

(中時 )