港星曾志偉最近升官，加入TVB擔任副總經理，不久卻傳出他小兒子曾國猷和太太張可蕙結婚9年婚變，張可蕙過往還在臉書抱怨，稱當年是看在公公是曾志偉才肯嫁，未料婚姻生活不順。而曾志偉大兒子曾國祥和女星王敏奕結婚2年，昨(24日)王敏奕現身，被問公公升官是否對她有「優勢」？王敏奕謙虛說自己工作一直很認真獨立，不擔心被說靠公公。

曾志偉和第二任太太朱錫珍育有兩個兒子，大兒子曾國祥執導《七月與安生》一炮而紅，小兒子曾國猷曾任電視節目主持人，但成績平平，2012年曾國猷與張可蕙懷孕閃婚，但兩人婚後頻傳亮紅燈，張可蕙不僅上網抱怨曾國猷外表，還認當年願意結婚因為公公是曾志偉，今年214情人節，張可蕙曬出與新歡合影，曾國祥才出面承認弟弟與弟妹已經離婚一陣子。

王敏奕與曾國祥結婚兩年多。（圖／翻攝自WONGMANYIK IG）

而曾國祥2017年因《七月與安生》橫掃電影重要獎項，戀情也隨之曝光，是被譽為「嫩版李麗珍」的女星王敏奕，傳聞兩人相識時曾國祥身邊有女友，直到分手後由曾志偉牽線，兩人才進一步交往，曾國祥與王敏奕相戀後，曾國祥為此改掉泡夜店習慣，成為居家好男人，2019年兩人在北海道舉行婚禮，結束黃金單身漢身分。

曾志偉小兒子曾國猷、張可蕙近日承認離婚。（圖／取自《on.cc東網》）

據香港媒體報導，王敏奕去年簽約進星夢娛樂，昨她出席TVB與三大唱片公司合作的記者會，被問公公如今成為TVB高層，是否有優勢？她無奈說自己平時努力學唱歌、跳舞、玩樂器，清楚她為人的朋友都知道她向來獨立，「不擔心會被人說靠關係」，私下她和公公很少談工作上的事，最後不忘力挺公公：「不過，老爺（指曾志偉）進公司是開心的事，他會有很多好的想法。」

(中時新聞網)