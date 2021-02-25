新北市議會民進黨團25日舉行幹部交接典禮，民進黨秘書長林錫耀與新北市長侯友宜難得同框，林致詞時先感謝侯友宜領導團隊讓去年防疫有好成績，希望侯團隊繼續跟中央攜手合作；侯友宜則喊話說，新北市經費缺很多，林祕書長在新北這麼多年，拜託跟中央溝通一下，新北市一定不分黨派，把事情做好。

民進黨團新任幹部昨日交接，分別由議員黃俊哲接任總召集人，副總召集人鄭宇恩、幹事長張志豪、書記長彭佳芸。

林錫耀在致詞時，細數過去年一年中央民進黨政府的政績，強調全民團結抗疫，台灣如果是第二，大概沒人敢站出來說是第一，確診病例不到1000，本土病例沒超過100，隔壁日本一天搞不好比台灣一整年確診案例還要來得多。

林錫耀也說，疫情嚴重衝擊，世界經濟成長倒退，中國GDP 增長2.5，台灣在2020逆勢成長，最新數字GDP增長3.11％， 應該是全球唯一。

林錫耀說，期許新任黨團幹部領導所有黨團議員在新北市議會持續監督市政，並提供建言，發揮力量，中央推動許多施政都是有利於地方，希望侯友宜領導的團隊可繼續跟中央攜手合作，共創施政績效。

侯友宜致詞則回應，新北現在經費缺蠻多的，拜託中央黨部祕書長既然在新北十幾年，有這個感情，拜託錫耀兄跟中央溝通一下，經費多給新北支持，新北市一定不分黨派全力做事。

(中時 )