圓明園濂溪樂處。（東網）

圓明園正覺寺文殊亭內文殊菩薩全身像。（東網）

英法聯軍1860年侵華，並火燒圓明園，無數珍品被燒毀，令其成為廢墟，最廣為人知的「12獸首」在英法聯軍侵入下，至今仍尚未集齊。現成為歷史博物館的北京圓明園，其管理處24日在正覺寺舉辦老照片發布會，具有80年365張老照片還原了「夏宮」被燒後在160年間的變化，大部分更是首度公開，將最原始的第一面呈現給大眾。

在眾多珍貴的照片之中，最早照片的是在1873年拍攝的，管理處的副主任李向陽表示，火燒圓明園後的100年間，幸虧有不少來自世界各地的攝影師，帶備當時最先進的照相設備拍攝遺址，見證圓明園的滄桑，這些照片讓現代人了解其歷史及建築、對有關建築的維修及恢復，還有尋找和確定流散文物的線索起了重要作用。

其中，至今仍失散在世界角落、尚未集齊的12獸首，當中龍首照片由法國攝影師兼收藏家謝滿祿（Comte de Semaille)首次公開，他更分享了圓明園未被摧毀前的建築群面貌，如順木天、濂溪樂處、匯芳書院（斷橋殘雪石橋）等。

此外，北京史地民俗學會副會長劉陽向圓明園管理處捐贈，正覺寺文殊亭內文殊菩薩全身像電子版老照片一張，由圓明園檔案館收藏。

(中時 )