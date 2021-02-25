勞動部過去針對聘用身心障礙勞工事業單位可以申請「職務再設計」，用來改善如工作設備或機具、提供就業輔具服務，但如未能取得身心障礙手冊的單側聽損者則無法使用該服務，勞動部勞動力發展署近日公告「單側聽損者職務再設計服務試辦計畫」，開放單側聽損者也可以來申請。

之前曾有單側聽損者及單側聽損團體向立委陳情，要求應放寬相關規定，衛福部日前也宣布達一定程度的單側聽損者將納入身心障礙者。

勞動部勞動力發展署官員表示，此次試辦計畫中只要是單側聽損，且其劣耳40分貝以上且雙耳差距25分貝以上即可申請，可以用來改善個案工作狀況、人力協助、工作方法、工作環境等職務再設計，最高可申請10萬元，推估會有不到100名的單側聽損者申請，年底會再檢視成效，決定是否納入身心障礙者職務再設計的對象中。

但由於此次是試辦計畫，因此單側聽損者或僱用單側聽損者的事業單位要申請該計畫，要向勞動力發展署所轄的5分署申請，但如果是身心障礙者職務再設計則為向地方政府申請。

(中時 )