台灣經濟部公布今年1月外銷訂單金額為527.2億美元，年增49.3％，優於預期值44.5％，也優於上月的38.3％，創下歷年同月新高，也寫下連11紅紀錄，但也因去年春節落在1月，基期相對偏低，外銷訂單金額大幅增加174.1億美元。

日盛投顧預估2個月外銷訂單方面，因基期同樣偏低，僅286.8億美元，故在遠距商機、5G、高效能運算及車用電子需求有望延續下，很可能帶動2個月外銷訂單年增繼續收紅。

受產業接單淡季影響，今年1月外銷訂單月減12.9％，但由於遠距商機、5G、高效能運算及車用電子等需求續增，加上國際品牌手機遞延上市所造成的拉貨效應，帶動電子產品及資通訊產品需求仍然強勁，使得今年1月外銷訂單達到有史以來最旺的淡季，創下歷年同月新高。

1月最主要貨品類別為電子產品，接單金額為169.3億美元，年增64.3％，寫下歷年同月新高，表現淡季不淡，主因5G、高效能運算等新興科技應用持續增加，加上智慧型手機、筆電、平板電腦、車用電子及遊戲機等需求強勁，帶動IC設計、晶圓代工、晶片通路、記憶體、印刷電路板及被動元件等產業接單續強，寫下歷年同月新高紀錄。

其次為資通訊產品，接單金額為150.9億美元，年增55.6％，同樣寫下歷年同月新高，主因國際品牌手機遞延上市所造成的拉貨效應，加上遠距商機延續，帶動筆電、網通產品、顯示卡及伺服器等產業接單續強，以致表現淡季不淡，寫下歷年同月新高紀錄。

傳統產業方面，金屬製品接單金額為24.2億美元，年增21.5％，表現同樣不俗，主因機械、汽機車及家電等產業增溫，帶動鋼品、工具及五金等產品接單成長，最主要成長動能來自美國，接單金額增加2億美元，顯示全球景氣復甦動能。

其次為塑橡膠製品，接單金額為23.3億美元，年增43.3％，表現相對強勢，主因全球景氣復甦及市場需求增溫，帶動橡塑膠原料接單成長，加上原油等原物料價格持續上漲，也帶動貨品的漲價效應，故以接單金額來看的話，數據表現相對強勢。

(工商 )