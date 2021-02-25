華新麗華25日開盤，受到鎳、鉻、銅、鉬鐵等原料大漲影響，該公司適度反映成本，其中304系列不銹鋼盤元產品每公噸大漲新台幣5,000元，含銅系列每公噸調漲6,000元。

華新麗華調整三月份詳細盤價如下：304系列調漲5元/kg，含銅系列調漲6元/kg，200系列調漲2元/kg，400系列調漲1元/kg，316系列調漲7元/kg。

(工商 )