華新麗華3月份不銹鋼品率先喊漲 304系列盤元每公噸大漲5千元 14:372021/02/25 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新麗華25日開盤，受到鎳、鉻、銅、鉬鐵等原料大漲影響，該公司適度反映成本，其中304系列不銹鋼盤元產品每公噸大漲新台幣5,000元，含銅系列每公噸調漲6,000元。 華新麗華調整三月份詳細盤價如下：304系列調漲5元/kg，含銅系列調漲6元/kg，200系列調漲2元/kg，400系列調漲1元/kg，316系列調漲7元/kg。 美股道瓊指數再創歷史新高 台股早盤大漲逾200點 銅價漲破9千美元 法人點名留意9檔概念股 (工商 ) #調漲 #kg #華新麗華 #盤元 #每公噸大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水情吃緊稻作休耕 台東米價1台斤漲1元 16:312021/02/25 生活 面板報價大漲 友達群創爆量大漲 10:022021/02/25 財經 官田鋼3月份盤元產品價格每公噸調漲1,000元 14:482021/02/25 財經 熱門股－高興昌 跳空長紅空翻多 04:102021/02/25 證券．權證 拉尾盤 中鴻去年每股賺0.37元 04:102021/02/25 證券．權證 亞德客-KY營運報喜 今日股價重返千金行列 11:112021/02/25 財經 熱門股－鳳凰 乖離率大介入宜慎 04:102021/02/25 證券．權證 《港股》美股強勢反攻 恆指重返3萬點 10:342021/02/25 財經 晶片電阻掀漲風 華新科跟進 04:102021/02/25 財經要聞 《傳產》LME鎳價飆 不鏽鋼盤價估連3月大漲 12:332021/02/25 財經 《熱門族群》美光寫20年高價拉抬 南亞科衝過百元 11:252021/02/25 財經 財經熱門新聞 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 對陸出口碰壁 澳1月又崩近850億 搖錢樹也失靈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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