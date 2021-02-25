公視全新紀實節目《群山之島與不去會死的他們》呈現四位年輕登山家的生命故事與影響他們深遠的四座山，25日晚間9點首播。第一集主角詹喬愉為呈現奇萊北峰的經典畫面，帶著劇組八天攻頂奇萊北峰三次，連鞋底都走到掉了，白天爬山耗體力不打緊，回到山屋還被導演的馬拉松式提問逼哭。

《群山之島與不去會死的他們》節目共四集，由製作人詹偉雄、導演程紀皓與四位年輕登山家詹喬愉（三條魚）、張元植、郭彥仁（郭熊）、王晧瑜（普魯圖）回到當初感動他們的山林，開啟與自己的對話，每一段山岳路線都緊扣著不同面向的生命歷程，山豐富了他們各自的生命，成為了一個更喜歡的自己。

奇萊北峰相當壯麗。（公視提供）

第一集「帶我回奇萊？帶我回奇萊！」以外號三條魚的登山家詹喬愉為主角，2015年在吉爾吉斯坦的一次冰壁攀登時墜落，摔傷了左腳，後來選擇奇萊北峰作為復健之地，與導演討論拍攝地點時，想都沒想就覺得是奇萊北峰，「因為我來過很多趟，所以很多故事在這裡。」然而就算來過這麼多次，第一次與整個劇組一起上山，既興奮又緊張，也因為山上氣候多變，每次上去都沒有拍到心中喜歡的景色，為了拍到奇萊北峰的經典畫面，三條魚帶著劇組攻頂奇萊北峰三次。

回想此次拍攝印象最深刻的事，詹喬愉說：「帶了很久沒使用的綁帶冰爪，真正穿上時，兩隻腳的帶子都掉了，更慘的是連鞋底也都掉了，因為是雪季，山路都結冰，真的很慘烈。」為了完成拍攝，她還是克難的走完這八天的行程。

(中時 )