移工薪水贏多數台人！一名網友分享泰籍移工的月薪為5萬4000元左右，讓他認不住直呼比台灣人還要多，但仔細一看薪資單，卻發現對方加班、津貼費用超多，且似乎還都沒有請假，引發網友熱議，其實只要肯做，真的不怕沒得賺，但多數台灣人不會想要這樣拚命的加班。

一名男網友今在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，沒想到現在的泰籍移工，賺的都比大部分台灣人還要多，原PO並分享一張薪資單，只見這位員工的本薪為23100元，但實領薪水卻幾乎是本薪的兩倍了。

泰移工月入5.4萬元，贏過多數台灣人，網揭高收入背後的真相。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

仔細看看薪資單上的各個項目發現，其請假扣款時數為零，疑似是都沒有請假，而免稅加班費6856元、生產獎金2150元、夜班津貼5000元、其他津貼為20135元，因此本薪23100元，加上各項目後，這位員工的薪資暴增為57241元、實領薪水54783元。

貼文引發網友討論，留言數飆破千個，「我們的下一代會很慘」、「台灣年輕人總是喊，這個太累、那個太熱、這個太早」、「愛抱怨的歹灣人要努力了」、「台灣人不肯做啊」、「很奇怪嗎？」、「人家靠加班跟努力換來的！不想努力就去找阿姨啦！」

不少網友指出，其實許多外籍移工都是賺辛苦錢，只要肯加班、不挑工作的話，其實也可以出現這樣的薪水，人家也是很血汗的在賺錢啦！「人家很肯加班，而且大部分都不會挑工作」、「本薪2萬3千元，他是靠加班賺辛苦錢」、「很多移工薪水多，但他們付出的時間也多」。

另有網友看完直嘆，「他們的工時，是我們沒法想像的」、「夜班又加班，這是很多人無法配合的，真的只能佩服人家」。也有網友透露身邊的移工薪水真的很多，「我這邊的泰勞，月入10萬，我都傻眼了」、「我們公司也是越南的領得多，因為早也加班，晚也加班」、「我們公司外勞一個月7萬，但月休2天、日工作12小時」、「我們這裡的外勞也是領55-60K」。

(中時新聞網)