今天又有新聞露出，勞保年金因為退休族活得長夀，勞退基金破產時程又將提前，勞工們除了大嘆退休金可能變薄，有關自己薪資的明細也要特別留意。因為薪資單上的各種津貼、獎金，可能暗藏雇主低報薪資的花招，未來可能吃掉你的退休金，讓你的退休保障縮水。

有些勞工反應，當初進公司講好的薪水，在收到薪資單明細時卻發現，除了底薪之外，還分列了伙食、交通津貼、輪班獎金、績效獎金等等，這些五花八門的名目，不知是否會影響日後的勞退金額計算？熟稔勞退制度的專家指出，變動薪資項目變多可能暗藏風險，甚至會影響到將來的退休金。

根據TVBS報導，以客運駕駛員的薪資單為例，底薪6000元，必須加上全勤獎金、例假獎金，另外還有載客獎金、里程獎金、工時獎金、服務品質獎金、加班費等等津貼，才拿得到4萬5的月薪。

全產總秘書長戴國榮受訪時表示，有些雇主為了降低勞動成本，會刻意拉高變動薪資，來壓低所謂的固定薪資（底薪），那包括勞保年金，也就是勞保的投保薪資，往往就會以多報少。

雇主這樣做是否合法嗎？勞保局在勞工退休金的常見問答集提到，勞基法規定，因工作而獲得的報酬皆屬工資，應該以全薪申報提繳，不能以底薪或扣除勞工勞健保自付額後的實領薪資申報。換句話說，只要是因工作獲得的報酬，即使列為名目眾多的津貼或獎金，也都被視為是薪水的一部份。

勞保局納保組長黃錦儀指出，只要勞工的報酬跟他提供勞務之間有對價關係，就該列入月薪資總額來申報投保薪資。黃錦儀還說，如果雇主低報勞工薪資，造成當事勞工未來請領給付損失，雇主則要負擔損害賠償的責任。

(中時新聞網)