台中市政府規劃設置潭心自行車天橋，造型猶如奔跑時的跳躍曲線，串連潭雅神綠園道及台鐵高架鐵道下方的自行車道及綠廊空間，目前工程進入吊裝作業階段，將自3月1日起至5月26日晚間10時至隔天清晨6時夜間施工；市府建設局指出，期間潭子區中山路三段人和路至潭富路段南北向，僅開放雙向各單一車道通行，請用路人配合交管人員引導，維護行車安全。

建設局長陳大田說，為有效利用鐵路高架化後橋下綠空廊道空間，建設局辦理「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程(第二標)」工程，建置跨越潭子區中山路(台三線)的潭心自行車天橋，保留由中山路進入潭雅神綠園道的平面自行車通路，讓騎乘自行車的民眾可安全跨越中山路。

陳大田指出，未來潭心自行車天橋完工後，可完成全長21.7公里的自行車道系統，打造更全面多元的自行車休閒環境。潭子自行車天橋橋體分為中央拱橋、引道及橋墩三區段，其中「中央拱橋」主體為跨越省道台三線至潭子中山路三段的結構。

陳大田強調，施工期間為降低交通衝擊，建設局避開尖峰時段、施工不封路，預計自3月1日起至5月26日止夜間施工，期間將封閉潭子區中山路三段人和路至潭富路段(台三線174K＋200~174K＋450路段)部分車道，提醒民眾行經該時段時多留意路況，或撥打台中市民一碼通專線1999洽詢。

(中時 )