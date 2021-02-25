台中市25日發生工安意外，男子卸貨時，遭光罩金屬框重壓，當場頭部重創身亡。（民眾提供）

台中市今（25日）上午9時許發生一起死亡意外，一輛貨車運送採光罩金屬框到北屯區崇德十路一處大樓，55歲蕭姓工人下車至側邊車斗卸貨，解開繩索時車上金屬框瞬間往後壓，蕭男閃避不及遭重壓在地，一旁民眾見狀，除打119請求協助，並徒手搬開近千斤的金屬採光罩，救護人員抵達發現，蕭腦漿溢出、明顯死亡，真正死亡原因警方進一步調查釐清。

據了解，蕭姓死者為某鋁窗器材公司所聘請的員工，當天依大樓客人指定，將金屬採光罩送往崇德10路1大樓安裝，卻在抵達卸貨時發生意外，10座採光罩骨架自貨車斗自側邊倒榻，將近千斤重量往蕭姓死者身上重壓，頭部首當其衝，當場身亡。

警方指出，該載滿金屬採光罩的貨車，疑卸貨時未採取護網或其他安全卸貨方式，導致金屬採光罩瞬間從車上掉落至地面，蕭姓死者站在車旁因逃避不及，遭重壓當場身亡，目前由警方及勞檢單位調查發生原因。

(中時新聞網)