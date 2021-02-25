蔡政府號稱防疫「超前部署」，但疫苗採購卻遙遙無期，遠落後已開放施打的至少107國。國民黨立委鄭正鈐痛批，行政院院長蘇貞昌日前為了將赴立法院報告疫苗取得進度，宴請民進黨立委先行溝通，竟拋出「台灣並無施打疫苗的迫切性」說法，顯然是為自己採購不力推卸責任、自圓其說，根本在「硬拗」。

鄭正鈐24日在臉書發文表示，蔡政府疫苗採購政策一團混亂，蘇貞昌卻以「國內施打疫苗沒有急迫性」來硬拗與卸責。《法新社》報導指出，全球至少107個國家和地區已經施打疫苗，台灣到現在除了COVAX平台分配到的20萬劑AZ疫苗之外，其他號稱的幾千萬劑疫苗，都還處在「聽陳時中說」的階段，台灣甚麼時候可以趕上國際進度，一切都不確定。

鄭正鈐指出，蘇貞昌為了明天要到立院專案報告疫苗取得進度，日前宴請民進黨立委先行溝通，還搬出「台灣並無施打疫苗的迫切性」的說法，除了是為疫苗採購不力卸責的自圓其說之外，也希望凝聚民進黨立委的共識一起帶風向，轉移民眾憂心疫苗施打落後的焦點。世界各國與地區國都已施打疫苗、分階段解封，接下來就是啟動國際交流，新加坡與馬來西亞研商相互承認「新冠疫苗接種證明」，為鬆綁邊境管制鋪路。

對此，鄭正鈐直言：「可悲的是，丹麥已經計劃在2月底推出疫苗護照，但台灣在二月底卻還不見得可以開始施打疫苗。」鄭質疑，許多國家已經計畫推出「疫苗護照」、「免疫護照」，當越來越多國外邊境解封，旅客恢復往日交流，但台灣卻走不去，台灣施打疫苗真的沒有急迫性嗎？

鄭正鈐更諷刺道：「相較於閣揆之位能否保住，在蘇貞昌眼裡，施打疫苗的確『沒有急迫性』。」

(中時新聞網)