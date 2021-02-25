38婦女節將至，電商平台—富邦媒(8454)momo購物網及東森(2614)集團東森購物網分別推出《38女王節》及「玩美女神節」，全力搶攻「她經濟」，富邦媒預估，買氣可望成長35%。

隨著女性消費力不斷提升，帶動「她經濟」成為不可小覷的消費勢力，根據東森購物統計，女性客群在電商占比已超過70%，且從購買產品來分析，女性過去主要瘋買彩妝保養商品，但近年女性逐漸趨向注重居家生活品質，購買需求逐步轉至居家生活及3C家電；為迎接38婦女節，momo購物網及東森購物網分別推出《38女王節》及「玩美女神節」活動。

富邦媒旗下通路momo購物網宣布《38女王節》暖身活動起跑，2月27日至3月7日強打「八大品類日」；同時看好女性對於運動賽事熱衷度上升的趨勢，3月6日到3月7日與臺北富邦勇士打造「Ladies & Braves女孩主題周」，預估買氣成長達35%。

東森購物網即日起到3月17日推出「玩美女神節」，主打家居生活、美妝、服飾、纖體食品等各種女性愛用商品可享特別優惠外，再祭出品牌神券，領取後下單享現折優惠，最低折扣38折起，此外消費滿額並登記，最高送價值5588元的折價券＋東森幣，再抽美妝豪禮，全站單筆消費滿3000登記送BT21粉紅鐵盒化妝刷，另3月搭配22家銀行，卡友最高回饋20%，選擇指定超商再送購物金，APP首購登記就送肯德基蛋撻，預估將帶動一波銷售熱潮。

(時報資訊)