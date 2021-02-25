為跨越疫情與時空限制，與全球買主無縫接軌，貿協25日表示，「2021年台北國際工具機展（TIMTOS）」近千家廠商將於3月15～20日線上開展，其中，更包含來自15國、逾60家國外廠商參展，目前國外買主已陸續預登線上展觀展，以俄羅斯、土耳其、印尼、印度及澳洲等重要出口國買主預登最為踴躍，而日本、韓國、美國買主數亦大幅增加中。

貿協表示，「2021年台北國際工具機展（TIMTOS）」實體展雖於日前宣布延期，但原近千家的參展商將全力打造線上攤位，透過數位科技展示新品；此外，由於外貿協會與機械公會近期收到線上攤位報名及升級洽詢暴增，為回應參展商需求，決定延長線上攤位報名升級截止日至3月5日止，並於3月4日、5日分別於臺北與臺中加碼開辦線上展實作工作坊，協助參展商了解新型態展覽規劃內容及說明如何使用後台、買主互動等功能。

貿協指出，TIMTOS2021Online線上展提供會議預約、線上工廠直播（Factory Live）、線上新品發表（TIMTOS Studio）等方式，協助廠商推廣產品，同時，針對不同參展商需求，此次展覽推動3大線上攤位方案（黃金級、白金級與鑽石級），各方案可於線上展展期運用不同服務與全球買主互動，其中，又以白金級、鑽石級方案可免費享有的線上工廠直播（Factory Live）詢問度最為熱門。

貿協並強調，除線上展專案升級申請已延長至3月5日外，因應虛實整合行銷趨勢，規劃TIMTOS Studio線上新品發表及由專業團隊赴參展商工廠拍攝之TIMTOS Glimpse新品搶先報服務則於2月底截止報名，提醒參展商把握機會。

(工商 )