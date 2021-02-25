2021屏東熱帶農業博覽會展期至3/1為止，進入倒數第4天，24個亮點主題等你來探索，其中【客家產業館】、【土地長出原文化】、【鳳梨仙子歡樂島及探索夢幻秘境】三區，將於2/26聯合舉辦快閃贈獎活動，歡迎大家來熱博試手氣將農產好禮帶回家。

客家產業館】客家先民敬天惜物，以有限食材變化出多種菜色，今年的客家產業館以「好客餐桌」為主題，呈現惜福生活觀，將各種「醬料」、「漬物」、「釀造」化為美味料理、增添味道；食物的珍貴，除了溫飽，還藏著記憶，現場可品嘗到客庄特有粄條、豬腳、咖啡、可可…等風味餐點，口齒留香之餘還有六堆伴手禮，讓您帶走南台灣「客家味」。客家快閃活動，運用手機前往「屏東縣政府客家事務處」粉絲頁按讚，並上傳一張照片，即有機會獲得限量飲料提袋，更能即時掌握客家活動相關資訊。

土地長出原文化】區域以自然素材佈置，營造部落日常生活感。市集有來自原鄉特色美食、農特產及工藝禮品。週末連假可免費體驗編織工藝DIY與聆聽部落好聲音表演。另有食農闖關體驗，一起探索原民美食秘密。園區內唯一涼亭咖啡廳，由榮獲2020年屏東精品咖啡豆評鑑冠軍達人，親自為您沖一杯來自山中純粹香醇咖啡。

休閒農業分2區，【探索夢幻秘境】透過互動式體驗方式，帶領遊客穿梭在夢幻祕境內，以親子同樂方式探索屏東休閒農業魅力，體會在田園中露營的氛圍及欣賞地景藝術外，更可發覺屏東各式各樣休閒農場特色、伴手禮、特色DIY及農事體驗活動，展現屏東休閒農業軟實力，盡在探索夢幻祕境，提供遊客更多遊玩選擇。凡在探索夢幻秘境區內消費可免費乘坐小火車，歡迎闔家前來玩樂!

【鳳梨仙子歡樂島】鳳梨仙子翩翩飛舞帶領來到歡樂島，島上的彩牛象徵財富、健康、平安，體驗早期農村古早水協仔，讓水瀑幫彩牛沐浴，迎來一整年滿滿幸福，歡樂島四周是網美拍照打卡好地景，鳳精靈歡樂吧、網美花牆，美不勝收，想在池畔歇息，造型座椅讓您充滿不同感受，快閃禮品提供10瓶以茶樹為原料，蒸餾萃取出純露製作的防蚊液，歡迎大家來試手氣。

屏東熱博落實高規格防疫措施，請遊客安心遊玩，更多快閃活動請上熱博官網或「屏東農好」粉絲查詢。

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