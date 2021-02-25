中國政府近期公布「宗教教職人員管理辦法」，要求宗教教職人員應當「熱愛祖國」，「擁護中國共產黨的領導」。外交部長吳釗燮昨晚在推特痛批此舉是將中國共產黨置於神的地位，自由世界對於中方低劣的行為還要忍受多久？

外交部發言人歐江安今天表示，中國政府近期公布的「宗教教職人員管理辦法」是中共箝制宗教自由的鐵證，其中明定宗教教職人員必須擁護中國共產黨的領導，使宗教「國家化」、「中共化」。

歐江安說，中國政府無視宗教自由的普世價值，以及宗教不應受到政治箝制的珍貴傳統，企圖通過法律以中國共產黨領導宗教，這種做法將被珍惜自由民主的台灣人民所唾棄。外交部對此至感遺憾，也呼籲國際社會注意中國政府箝制宗教自由的趨勢。

歐江安指出，中國政府近來拆除教會及迫害教友的手段變本加厲，中國的宗教自由及人權狀況持續惡化，外交部極為關切，並將持續密切觀察相關情勢發展。政府將繼續強化與教廷及天主教會的合作，共同捍衛宗教自由的核心價值，持續深化我國與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。

(中時 )