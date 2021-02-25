【旅遊經 洪書瑱報導】

元宵節俗稱的小過年，而元宵節將於後天(26)日登場，而吃完熱呼呼、圓滾滾的「元宵」後，即象徵新年氛圍正式結束。過往元宵節，許多民眾在提燈籠、逛燈會，燈會中猜燈謎，並品嚐元宵節必吃的應景美食──元宵！事實上元宵與湯圓並不同，只是時代改變、社會變遷，民眾有時覺得太麻煩也會用湯圓來代替元宵，成為應景美食。許多飯店業者也會藉由元宵節的到來，以「元宵」為主軸，來設計活動或端出美味！

台北福華江南春主廚劉宜嘉表示，以點心的專業角度來說，湯圓、湯糰、元宵的區別則是「搓湯圓、包湯糰、滾元宵」，湯圓是沒有包餡，以手搓揉製成；湯糰有包餡料，手工包餡後搓圓；元宵則是以竹簍框一層層滾製而成。

台北福華大飯店於元宵節（2月26日）前，供應酒釀湯圓外帶每盒12顆（4種口味/各3顆）售價380元，並附贈酒釀以精緻禮盒包裝，送禮自用兩相宜。外帶買5盒送1盒，大量訂購折扣最低可享7折！四喜湯圓大走健康風，反應在銷售數字，元宵節檔期，飯店一天能賣出近500顆湯圓，相較平日的200顆，業績成長將快一倍，尤其特殊口味銷量更受歡迎。台北福華大飯店「江南春」推出創新特殊口味，有別於往年廣受好評的酒釀湯圓，像是火龍果花生、抹茶白芝麻、南瓜黑芝麻及原味黑芝麻等四種風味，以紅、綠、黃和白色外皮相呼應，融合了傳統及創新的「四喜湯圓」，正好元宵應景、養生好味道。

江南春主廚劉宜嘉表示，養生酒釀湯圓以獨家配方純手工製作，是道地的「寧波湯糰」，即使放入冷凍庫中，外皮也不會龜裂，煮湯圓時更能保持完整外，完美呈現湯圓的美味，另也因應現代人飲食型態重視樂活，湯圓糖份降低了20%，口感不甜膩，熱量也比傳統湯圓更低，以現代人樂活、健康的飲食取向。

台北福華大飯店「江南春_四喜酒釀湯圓」(圖：台北福華提供)

台北國賓每年都會推出「經典炸元宵」，曾創下單周銷售五千顆以上的紀錄，誘人的金黃色外皮膨鬆酥脆，口感飽滿富有嚼勁，搭配三種香甜不膩的內餡，再沾上香醇的花生粉，一口咬下，外酥內軟的口感，搭配溫熱內餡泌泌流出，是記憶中最道地的古早味。今年共推出香潤滑順的芝麻餡、綿密中帶飽滿顆粒的紅豆餡，以及醇厚甜蜜的人氣冠軍花生餡等三種口味可供選擇，全都由經驗豐厚的師傅們親手桿製酥炸。

國賓炸元宵每盒12粒售價1,280元，分為紅豆、芝麻、花生各四粒，單粒炸元宵售價120元；生元宵每盒12粒售價1,200元，單粒生元宵售價110元。接受預訂只剩今(25)日、明(26)日兩天，可至在台北國賓川菜廳開放預訂，需事先撥打國賓川菜廳預訂。

台北大直英迪格酒店的元宵節活動，以玩樂元宵為主軸，於2/26（五）晚間8-10點，於四樓戶外露台舉辦免費入場的「元宵音樂之夜」，邀請樂隊與歌手現場演出；活動期間無酒精飲料全面買一送一並有特選酒飲8折優惠。

國賓「爆餡」炸元宵(圖：台北國賓提供)

欣葉小聚-芝麻湯圓紅豆湯-元宵限定版而餐廳「欣葉小聚」於2/28前，帶小寶貝來館內鬧元宵，拎著小牛提燈遊街感受「東方萬聖節」的濃濃氛圍！活動期間只要來店用餐與閃亮小牛提燈拍照上傳FB或IG、即可把DIY小牛提燈帶回家，還有元宵限定版－雙雙對對有湯圓紅豆湯可品嚐！雙雙對對湯圓紅豆湯為＄120元，包括：2顆芝麻湯圓+2顆花生湯圓。

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台北大直英迪格酒店

元宵微醺之夜

(中時新聞網)