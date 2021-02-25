我國一位女情報員投入大陸敵後工作失聯，被國防部宣告死亡，並入祀淡水忠烈祠，弟弟為了尋找真相奔波多年，近年因罹患精神疾病住院治療，卻拿不到209萬餘元保險金，故提告請求遠雄人壽全額給付，台北地院審理後如數判准，可上訴。

判決指出，該男子2010年7月24日投保遠雄「遠雄人壽新終身壽險（98）-20年期（FH5）」附加「遠雄人壽真安心醫療保險附約」，2012年間罹患「非特定思覺失調」，經診斷須「日間住院」接受治療，自2019年1月29日起至同年10月31日止共住院180天。

男子事後申請理賠，遠雄拒絕給付其中163天共209萬2000元，只願付其中17天住院醫療日額保險金6.8萬元，男子不服，提告請求全額給付。

遠雄抗辯，男子投保的附約中，「住院」定義是指被保險人須同時符合「因疾病或傷害」、「經醫師診斷」、「必須入住醫院」、「正式辦理住院手續」及「確實在醫院接受診療」等要件，男子的情況屬於「日間留院」，並非住院，依約不必給付。

遠雄並指，男子2012年確診精神疾病時，就告訴醫師「近10年來陸續覺得被國防部、總統府、情報局跟蹤」等語，可見病情已維持至少10年，男子2010年應是「帶病投保」，遠雄也可依《保險法》規定免賠；就算法院認定要賠，也不能認定是「全日住院」24小時，應以「日間留院」6小時計算，酌減保金至4分之1。

法官認為，附約中並未明文指出「住院」是指24小時在院，也未區分「日間住院」、「夜間住院」、「全日住院」或「半日住院」不同給付方式，因此應依《民法》「曆法計算法」，不管男子有無住院滿24小時，都應計算為1天，故判遠雄應全額給付。

該男子的姊姊原是大陸浙江大陳姑娘，16歲時被我國防部吸收，在1956年成為「敵後情報人員」，家屬卻在多年後收到國防部通知失聯，並宣告死亡，2011年間入祀淡水忠烈祠。男子為求真相四處奔波、打官司，2012年間曾向時任新北市長朱立倫當面陳情，去年因相關案件赴高檢署開庭，不滿檢察官不讓他暢所欲言，失控打破防疫用的壓克力隔離板，遭依毀損公務員執掌物品等罪嫌起訴。

(中時 )