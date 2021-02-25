信中提到他已經畢業50年，昔日因家貧屢欠註冊費，但她懷年師長春風化雨的恩典，不勝感激，為了報答師長培育恩德，信中還附上2萬3000元現金，希望能補繳註冊費，並請求師長原諒他的無心之過。（溫景成提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣田中鎮田中國小校長溫景成，上周收到一封相當暖心的信件，一位自稱畢業已50年的校友，信中表示早年因家庭困苦，時常欠繳註冊費，一直愧咎在心，為了報答師長的培育恩德，特別寄了2萬3000元現金，希望能補繳當年的註冊費，溫景成表示，感謝這位大學長，沒有辜負恩師的教導，他將這筆現金，捐給仁愛基金會，希望讓這份愛延續下去。

溫景成表示，這封信暑名「不肖生」，信中提到他已經畢業50年，昔日因家貧屢欠註冊費，但她懷年師長春風化雨的恩典，不勝感激，為了報答師長培育恩德，信中還附上2萬3000元現金，希望能補繳註冊費，並請求師長原諒他的無心之過。

溫景成說，剛開學就收到這封溫暖的信件，相當感動，更讓他回憶起小時候，他說他也是常常拖延繳註冊費的人，父母親靠著務農要養家裡3個孩子，每到繳學費時，父母都要到處借錢，當時欠繳時心裡都相當緊張，但老師都不會催收，讓他寬心不少。

溫景成強調，在他當上老師後，看到繳不出學費的孩子，總會想起自己，但他也不會去催繳，真的不行就協助申請學校仁愛基金支付，甚至會自掏腰包代墊，因為沒有人一輩子想當手心向上的人，但一時困頓並不可恥，只要記住這份情，就能有回饋的那天。

(中時 )