一年一度元宵節到來！全家便利商店表示，為傳承元宵提燈籠習俗，今年攜手北港武德宮聯名推出「虎爺」及「達摩」造型燈籠，有「虎到福到賀歲提燈」、「祈福達摩開運提燈」兩款，民眾只要在2/26～2/28三天至全台店鋪消費滿299元即贈一款，全台限量8萬個，送完為止！

此外，全家表示，今年受疫情影響台灣燈會首度取消，為彌補民眾無法賞燈的遺憾，全家也與新竹市政府合作，以自有品牌Lets Cafe推出新竹燈會聯名咖啡杯，民眾即日起購買Let’s Cafe經典咖啡（中杯），即可獲得以今年新竹燈會主視覺圖樣設計的限量咖啡杯身，雖無法參與燈會，但可以共賞「杯上燈會 ，一起為台灣加油」。

另外，全家表示，每年元宵節總少不了吃湯圓的習俗，今年全家共推出超過10款湯圓供民眾選購，其中推薦桂冠吉比花生雙醬湯圓、義美牛奶糖湯圓，即日起到3/9購買指定商品，可享2件8折、3件75折優惠。

(工商 )