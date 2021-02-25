韓國昨(24)日已發送出首批國產代工阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗，台灣至今不只為能研發出疫苗，沒有代工能力。財信傳媒董事長謝金河今(25)日在臉書發文，指出台灣生技產業太著墨股價，資本市場很輕忽公司的可實現價值，他還提到，高端技術源頭是美國國家衛生院，和已推出疫苗莫德納(Moderna)系出同央名門，可能為台灣疫苗國產化帶來希望。

謝金河從生技類股價劇烈波動著眼，指出國內生技股炒作亂象，他描繪場景：「打開電視，一家財經新聞頻道上，一位分析師大談高端疫苗，說疫苗國產化，衞福部會購入1000萬劑，不排除再追加1000萬劑高端疫苗毛利率90%以上，很可能賺進幾百個股本⋯⋯那天高端疫苗股價正好衝到237.5元，漲停打開後，直接殺到跌停，現在剩下175.5元。如果當天很興奮跳進去，現在可能不太好受。」

他稱，這是國內生技股一貫的炒作模式，市場通常看到一個影子就開槍，股價大炒後，大家揚長而去，再也沒有人會去提這家公司，基亞，浩鼎都是如此，去年紅遍全台灣的「天國一輝」也是這樣。

不過，謝金河認為，陳燦堅主導的高端疫苗，技術源頭是美國國家衞生院，與Moderna系出名門，可能為台灣疫苗國產化帶來希望。但他同時指出，如果國產疫苗有曙光，股價「可以細水長流，不要那麼凶狠，可能更好。」

他又舉另家率先推出疫苗的美國廠商輝瑞(Pfizer)為例，指出股價和基本面乖離。去年美國總統大選後1周，輝瑞率先公布疫苗有效率達95%，股價大漲7.69%，帶動道瓊工業指數大漲逾千點，後來達43.08美元，但現在疫苗全球搶購，輝瑞股價卻跌到33.67美元，這種情況對台灣投資者可能很不可思議。

謝金河指出，輝瑞去年配息1.56美元，殖利率4.62%，是家績優公司；莫德納是尚未獲利的企業，但專注疫苗研發，股價表現比輝瑞有勁。最後他總結：「國內的生技產業太過度著墨股價，而資本市場很輕忽一家公司的可實現價值，通常股價猛力炒作後，炒股的人揚長而去，留下的是套牢驚愕的散戶！」

(中時新聞網)