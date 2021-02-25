截取自總統府直播畫面

2020年世界羽球總決賽臺灣選手表現亮眼，蔡英文總統今天接見得獎選手表示，2020年是非常不容易的一年，面對東京奧運及新年度的國際賽事，體育署推出「黃金計畫」提供完善的訓練環境，讓選手們可以專心備戰。期盼選手們繼續用手中的球拍，讓全世界的球迷認識他們，認識臺灣。

蔡英文今天接見「2020年世界羽球聯盟年終總決賽得獎選手、教練」時表示，臺灣的羽球實力非常堅強，每一次羽球選手在國際舞台上「穿金戴銀」時，包括她在內，臺灣的球迷都非常興奮，也非常驕傲。

我國羽球好手此次前往泰國，一連參加3個重要比賽。回國之後，必須接受14天隔離和7天自主健康管理。蔡英文首先歡迎「小天」周天成。之前他們已經見過好幾次面，也看過他的比賽。

她說，這幾年，小天都是臺灣羽球男單第一把交椅，靠著不斷努力提升自己，加上信仰的力量，在國際比賽有非常好的表現。去年，小天在全英羽球公開賽，奪得單打銀牌。這次在泰國的年終總決賽，也力拚打進了四強。她要大大恭喜小天。

另一位男單的好手—「羽球王子」王子維。蔡英文指出，很多球迷都是從2017年世大運開始認識子維，這幾年也看到他的成長。這次年終總決賽也打進男單四強。

在泰國大放異彩的「麟洋配」—王齊麟和李洋。蔡英文恭喜他們在包括年終總決賽內，連續拿下3座男子雙打冠軍，用15連勝的好成績，寫下臺灣紀錄，更驚豔了全世界。

她說，4位羽球好手都很受球迷歡迎，甚至還有國外的粉絲。這次年終總決賽還有一個焦點，就是逆轉拿下女子單打冠軍的「小戴」戴資穎。戴今天並未出席，但她還是透過鏡頭對小戴說，「辛苦了，臺灣謝謝有妳」。

由於正值疫情期間，選手平常辛苦維持訓練，出國比賽要忍受全副武裝、穿防護衣搭飛機，以及長時間在旅館隔離的不方便。蔡英文稱讚大家不僅挺過來了，還用高水準的表現，激勵了臺灣和世界的球迷。今天在現場還有教練和治療師，她感謝他們做選手最大的後盾，「你們都是臺灣羽球發光發熱的幕後英雄」。

蔡英文指出，2020年是非常不容易的一年，幸好臺灣社會團結防疫，讓生活可以盡量正常。也多虧有羽球選手精采的表現，大大振奮了臺灣社會。展望新的一年，相信這一切都會越來越好。面對東京奧運以及新年度的國際賽事，體育署的「黃金計畫」會繼續提供完善的訓練環境，讓選手們可以專心備戰。

她也期待這些選手都可以保持最好的狀態，繼續用手中的球拍，讓全世界的球迷認識他們，認識臺灣，「大家繼續加油」。

(中時 )