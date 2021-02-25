新竹一名女子小芳（化名）日前找上45歲男子詢問感情問題，男子先是將她誘騙到家中，接著拿出黑色骷顱頭佯稱作法，並拿刀輕砍背部，聲稱此儀式能讓「阿修羅鬼神上身」，並以性交為條件，才能幫她解決問題；沒想到迷信的小芳看到男子背部鮮血直流，竟相信真是神蹟，讓該男性侵得逞；法院判該男4年徒刑，可上訴。

判決書指出，小芳因為與男友感情出現問題，去年1月到開設神壇的男子家中詢問解決方式，沒想到1個月相處後，她突然收到該男的告白並拒絕後，某日又再接到該男邀約家中作客，對方承諾不會有逾矩行為；沒想到2人在家中時，男子突然拿出黑色骷顱人頭的造型物，並拿刀朝自己的背部輕砍，稱此儀式能讓「阿修羅鬼神上身」。

該男甚至離譜地說，要代替阿修羅鬼神與小芳「訂下約定」，若小芳同意與他接吻、任由摸胸部、私密處，他則會為小芳解決感情問題，但如果「解除約定」就必須與他發生性行為；小芳看到該男砍到背部流血，真的認為是神蹟展現，並同意發生關係，她認為這就是問神應該付出的代價，她之後被男友發現神色有異，一問之下全案才曝光。

該男在法庭上辯稱2人是合意性交，但新竹地院認為，小芳因情感問題而陷入非理性的法術，後續又因過於徬徨無助，所以同意讓性自主接受妨害；法官審酌黃男為逞一己私慾，竟漠視小芳身體控制權，行為已造成她心理上難以磨滅的陰影，另他自始至終皆否認犯行，最後依強制性交罪判處有期徒刑4年。可上訴。

(中時新聞網)