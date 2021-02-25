高屏地區10位年輕企業家發現，比起中老年人，台灣年輕人捐血意願相對低落，於是合力發起宣導活動。（林宏聰攝）

台灣血液基金會高雄捐血中心每日供應1100袋血液，目前存量穩定，但民間人士注意到年輕人捐血意願偏低，包括漫時光早午餐、TC巧舖及街口支付攜手發起捐血送金牌可可鮮奶，同時設法幫捐血中心衝line會員數。

高雄捐血中心負責高屏澎東醫院用血需求，目前庫存量還算穩定，除了A型血是庫存4到5天的黃燈之外，其他血型均為綠燈，都有5天以上庫存，不過，為穩定血液庫存量，捐血中心長期需要民間企業合作推廣捐血救人。

高屏地區10位年輕企業家發現，比起中老年人，台灣年輕人捐血意願相對低落，於是合力發起宣導活動，包括在高屏擁有11家分店的漫時光早午餐創辦人徐皖台、街口支付副總黃峰昶、世界金牌TC巧舖創辦人邱濬宇、台灣獨角獸創意公司經理黃耀寬等人響應。

25日上午在高雄捐血中心苓雅捐血站舉辦宣傳記者會，宣布3月1日至5日在高屏9個捐血站捐血，漫食光早午餐就會致贈1杯金牌可可鮮奶，共2500杯；另外，3月15日前到店內消費，出示「醫療財團法人台灣血液基金會」line官方帳號「愛捐血」，即享價值158元熔岩熱壓土司餐「爆漿起司：燻雞或鮪魚」買一送一優惠。

而行動支付「街口支付」也呼籲高屏澎東會員踴躍捐血，3月15日前到漫食光門市消費，並上傳街口支付交易紀錄到官方粉絲專頁，還能抽500元街口幣，共10個名額。

徐皖台更表示，除了以價值70元的「金牌可可鮮奶」兌換券吸引民眾捐血之外，慢食光也針對會員發出「熱血捐起來」動員令，並出動旗下11家實體店鋪，挨家挨戶放送捐血消息。

街口支付副總黃峰昶強調，疫情反覆，許多大型捐血活動被迫取消或延期，但醫院每天都有病患需要用血，呼籲大家挽袖捐血，街口支付在高屏澎東會員逼近百萬人，且多為年輕用戶，是「捐血年輕化」訴求對象。

(中時 )