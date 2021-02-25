蕭姓雞農的「藍寶堅尼雞」被野狗咬死，他相當難過，燒金紙超渡愛雞。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

居住在南投蕭姓養雞農，飼養一批從頭到腳都是黑色，觀賞和實用價值都極高的「藍寶堅尼雞」，但從今年1月起，蕭先生的雞舍頻遭野狗攻擊，雞舍更遭「屠村」，整籠20多隻雞都被咬死，他初估損失超過50萬元，並報請南投縣家畜疾病防治所處理。

蕭男25日表示，他向家畜疾病防治所陳情，但防治所人員以人力有限為由，表示可借他野狗誘捕籠，但要請他自己抓，他認為這樣的回覆叫人難以接受，因為他雞舍的損失與公務員未善盡防治職務有關，將與律師研究依循國賠管道提出求償的可行性，捍衛本身權益。

南投縣家畜疾病防治所長唐佳永表示，23日已受理雞農陳情雞舍的雞被狗咬死，亦在固定時段時段派員巡視捕捉流浪犬，無奈並無所獲，才會依照中央公私協力作業程序，希望雞農能先借用誘捕籠防範。畢竟防治所負責捕捉流浪狗的員工只有4人，沒有人力完全防護野狗攻擊，這完全是出於一番好意，絕非卸責，也會繼續幫助蕭男預防野狗攻擊雞舍。

(中時 )