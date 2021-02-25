新北市議會黨團25日交接，新北市長侯友宜致詞時盼「府會和諧」，不過議員何博文致詞時強調，黨團問政都是以理服人，不希望「府會一家親」，否則倒楣的是人民；立委羅致政也呼籲侯未來在重要預算、政策提出時，多跟議會黨團溝通、聆聽。

新北市議會去年出現多次藍綠表決大戰，引發綠營不滿藍營用優勢人數強行通過預算與法案。

侯友宜25日出席活動時指出，感謝議會去年整年給新北市府滿滿協助與支持，民進黨團雖然是在野，但扮演重要監督市政腳色，他會虛心接受黨團與議員指教。

侯友宜說，謝謝民進黨團與議會夥伴給新北市政府滿滿指導，讓法案順利通過，預算獲得支持，市府會肩負更多責任。

侯友宜說，新任總召黃俊哲也是他的嘉義同鄉，侯強調，雖是同鄉，但不要客氣，多多指導批評指教，只要議員說的方向正確，一定往前走，如果意見不一樣要溝通、要協調，盼新北府會和諧，讓市政更有效率，符合市民深深期待。

何博文以新北市黨部主委身分致詞強調，議事運作是以理服人，絕對不希望「府會一家親」，他認為府會要互相尊重、平等對待，表決過程能有更多理性的論述，希望執政黨能給在野黨更多的空間，以理說服人民。

新任總召黃俊哲說，這次新的黨團幹部都是年輕議員，感謝資深議員願意給年輕人機會培訓，黨團將持續為市民爭取青年宅社會宅等福利與政策，也希望市府能夠拉到更多投資，增加具體青年工作機會，把工作機會留在新北留給新北青年，並持續爭取前瞻計畫。

(中時 )