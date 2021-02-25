伴隨基礎化學品銷售活絡、反應原料啟動產品調漲，三福化（4755）、長興（1717）1月營收聯袂躍進，年增13％、76％。2、3月在需求價量復甦拉抬，加上比較基期低檔，可望延續穩健年增力道，首季業績、收益成長看俏。

長興合成樹脂營收佔比約48.19％、電子材料約33.55％、特殊化學品約17.52％。伴隨中國經濟復甦，去年自結稅前盈餘以31.45億元，創四年新高，年增7.91％，每股稅前盈餘2.54元。

因應去年底原料價格走升，長興陸續向客戶調整產品價格，帶動1月營收墊高；法人推估，單月自結獲利有望重新站回3億以上。

長興認為，在5G基地台、手機、汽車等對PCB的需求持續成長，乾膜光阻與真空壓膜機的出貨量預期仍跟隨產業表現；特用材料、合成樹脂分別在中國經濟復甦，新品貢獻預期下，營運衝刺動能活絡推進。

三福化新興化學品（TMAH顯影劑廢液回收）營收佔比約31％、精密化學品（面板、半導體應用產品）約占49％、基礎化學品（塑料、食品添加、衛生、美妝）營收約20％。

三福化去年第四季基礎化學品需求顯著改善，今年首季外銷持續增溫放大；精密化學品半導體、面板客戶需求也穩健推進，第一季業績審慎樂觀看待。

因應高階IC封裝製程改變，三福化推出可回收光阻劑剝離劑，台灣南科的IC顯影液製程則加以優化。

三福化今年精密化學品包括半導體、面板均有新產品，顯影劑廢液回收量也會持續增加，營運蓄勢更上層樓。

(工商 )