面對湖人最近的頹勢，就連「小皇帝」詹姆斯都快要輸到不想打了！湖人25日作客來到鹽湖城，卻遭爵士無情三分炮火猛轟，甚至一度輸到29分之多，爵士最後以114比89痛扁湖人，續以26勝10敗位居西區龍頭，也送湖人吞下4連敗。

湖人總教練佛格刻意改變先發陣容，改用馬基夫莫里斯、荷頓塔克取代庫茲馬與麥修斯先發上陣，可惜效果仍不理想，湖人次節慘遭克拉克生、康利等爵士球員三分砲火猛轟，轉眼落居17分落後劣勢，打完上半場，湖人47比63大幅落後。

沒想到爵士下半場一開始就打出8比0，轉眼擴大領先到20分以上，甚至最多領先到29分，儘管詹姆斯第3節打了10分多鐘才下場休息，湖人卻沒辦法追上，眼見湖人逐漸喪失戰意，佛格末節都不讓詹皇上場，擺明就當垃圾時間處理。

湖人慘敗主因在於三分球太爛，全場33投8中，命中率僅2成42，反觀爵士三分球48投22中，命中率4成58，當然可以一路壓著湖人打，爵士以克拉克生與戈貝爾各拿18分最高，康利14分、8助攻，米契爾13分、10籃板及8助攻。

湖人以詹姆斯19分、4助攻與4籃板表現較佳，哈瑞爾也拿16分、6籃板，馬基夫莫里斯12分，看來變陣毫無效果，起碼接下來湖人可以迎來主控薛洛德的歸隊，他因觸發聯盟健康與安全協議遭到隔離，預計27日遭遇拓荒者將可上陣。

(中時 )