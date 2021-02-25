藻礁公投引發關注，行政院發言人羅秉成被問到中油天然氣第三接收站是否有其他替代方案時說，接收站若不在現地，可能要推遲11年，而且如果不能用較低汙染的天然氣，可能就要增加燃煤；且南電北送、中電北送，電網風險也比較高，這些都是三接選擇現地的原因。

中油天然氣第三接收站，因為破壞藻礁問題引發爭議。羅秉成表示，政院最近注意到台灣有許多愛護環境的年輕人有在注意關心這個議題，環境保護年輕人的關切、投入都是令人欣慰的事，也是台灣應珍惜的事情。

但他說，蔡政府上任以來，對三接的態度是全力保護藻礁，所以才刪除掉原來9成的開發面積，現在剩一成，整個接收站只剩十分之一左右，已盡最大努力來避開藻礁區域。

羅秉成也說明，是否有其他選項在討論過程都有詳加評估，如果要找其他場域像是台北港，有可能增加長達40公里的天然氣管線，造成環境跟民生的影響， 也都必需重新環評，時間更久，經濟部的評估，可能推遲作業達11年，很顯然北部地區會出現電力缺口，到時也會增加中南部電廠負荷，對中南部民眾也可能也會感覺有壓力，如果不能用較低汙染的天然氣，可能就要增加燃煤，且南電北送、中電北送，電網風險也比較高，這些都是三接選擇現地的原因。

羅秉成最後指出，政府的責任是把相關資訊公開透明，也跟民眾持續溝通，行政院也請各部會持續辦理。

(中時 )