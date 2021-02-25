三國策略手遊《三國群英傳-霸王之業》與日本遊戲開發大廠CAPCOM旗下知名遊戲《戰國BASARA》進行第二波跨界聯動合作，今(2/25)日公開合作武將-春日角色資訊，新系統【戰隊系統】與新活動【天子練兵】也同步公開。另外，本季大型跨服賽事【官渡之戰】即將在2/27(六)迎接季後賽最高潮－冠亞軍決勝賽，官方特別邀請賽事主播：齊力斷金、筱穎兒一同在粉絲團現場直播精彩賽事，直播過程中也將發送限量虛寶好禮。冠軍的殊榮會落在哪個聯盟？誰才是本季的最強聯盟，請鎖定官方粉絲團直播！

『我乃軍神之劍！別小看我！！』【月下為君】春日參上！

【月下為君】春日為《戰國BASARA》系列原創角色之一。身為女忍，曾受委託暗殺上杉謙信，卻對謙信一見鍾情而成為麾下，並將身心都奉獻於他。

遊戲定位為【武力武將】，技能【密儀 月輪】可大幅提升所在部隊騎兵的攻擊力，【密儀 虹影】更是全面性的提升軍團騎兵、特殊騎兵的攻擊；突破技【密儀 闇消】則是在多人集結時『提升所在集結軍團內的所有騎兵連擊』，所有技能組都受【于禁、董卓突破技能加成】！

在單兵作戰時特化各種騎兵的攻擊力、在多人集結時更可提升騎兵的連擊，擅長騎兵的玩家，快將春日納入麾下效力吧！

《月下為君－春日》。(圖/遊戲公司提供)

全新PVP「天子練兵」活動不受聯盟拘束 盡情展現自我實力

全新本服PVP「天子練兵」活動，以個人為單位，活動全程匿名參加，依戰力隨機分配至兩個陣營，透過占領營地，進行個人積分與陣營總積分搶奪的對抗！戰鬥過程完全匿名，將不受任何同盟、聯盟拘束，盡情展現個人實力！

<活動目標>

掠奪敵方的非安全積分、增加自己非安全積分。

產出安全積分、替己方陣營增加積分。

總積分(安全積分+非安全積分)勝過敵方陣營。

<勝負判定>

陣營總積分(安全積分+非安全積分)滿足下列一項條件即為勝方。

戰鬥階段時間截止時陣營總積分較高者。

雙方陣營總積分差距達30,000積分時，陣營總積分較高者。

《天子練兵。(圖/遊戲公司提供)

戰隊系統登場 爭取跨服第一戰隊榮耀

由本服玩家組成戰隊，每個戰隊最多5人，以戰隊的方式參加特定跨服活動，目標爭奪【全服第一戰隊】殊榮，現階段率先在「許田圍獵」活動先行實施，未來將戰隊

系統擴展至其他跨服玩法，如：荊州爭奪戰、朝賀之爭。

《戰隊系統》。(圖/遊戲公司提供)

官渡之戰最終冠亞軍爭霸賽登場 主播LIVE播報精彩賽事

最受玩家關注的跨服賽事-官渡之戰，第13季的冠軍聯盟即將在本週末2/27(六) 21:00誕生，官方特別邀請賽事主播-齊力斷金、筱穎兒於《三國群英傳－霸王之業》粉絲團現場直播精彩總決賽，同時也將發送好康虛寶給各位加油觀賽的玩家。最終的冠軍榮耀將由哪個聯盟所獲得？讓我們一同見證歷史吧！

《三國群英傳-霸王之業》將持續帶來更多新系統、新玩法，期待您一起來共創皇朝霸業！(圖/遊戲公司提供)

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