美國總統拜登今天撤銷前總統川普的一項移民禁令，這項公告阻止許多綠卡申請人入境美國。

路透社和美聯社報導，川普去年頒布這項禁令，表示在冠狀病毒大流行導致失業率居高不下之際，有必要保護美國勞工。

川普將移民視為「美國勞動市場的風險」，並且發布「10014號公告」（Proclamation 10014）和「10052 號公告」（Proclamation 10052），阻止他們進入美國。

拜登今天在宣布撤銷簽證禁令的聲明中駁回這項主張，但他並未撤銷暫停簽發多數外國臨時工作簽證的命令。民主黨籍的拜登說，這讓許多家庭無法在美國團聚，且傷害了美國企業。

拜登在今天的公告中表示，將合法移民擋在門外「不會促進美國的利益」。

「相反地，這傷害了美國，包括阻止美國公民的若干家庭成員和合法永久居民與家人在這裡團聚。這也對聘僱世界各地人才的美國產業構成傷害。」

拜登承諾要扭轉川普多項強硬移民政策。最近幾週，移民倡議人士敦促他取消簽證禁令；這項禁令將於3月31日到期。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1100225

(中央社)