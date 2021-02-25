隨鎳價攀升，華新(1605)、燁聯(9957)、唐榮(2035)等上游不鏽鋼廠產品報價自去年下半年逐月上漲，華新率先公布3月盤價再大漲5000元，也為連續第三個月漲價，不鏽鋼廠營運亦可望受惠。

2月以來基本金屬期貨持續走升，LME鎳價近期創近六年半新高；隨著主要原料價格飆高，不鏽鋼盤元大廠華新率先開出3月盤價為連續第三個月大漲，其中，304系每噸大漲5000元；預料上游不鏽鋼大廠燁聯、唐榮即將開出的3月盤價續漲，也為連續第三個月漲價。

隨鎳價攀升，印尼青山不鏽鋼出口報價也不斷走高，華新、燁聯、唐榮等上游不鏽鋼廠產品報價自去年下半年逐月上漲，華新3月盤價續揚，漲勢底定。

展望後市鎳價，業者表示，隨各國經濟逐漸復甦，不鏽鋼需求可望自谷底回溫，加上全球車廠大舉邁向電動車市場，對鎳需求增加，支撐鎳價，也可望使得不鏽鋼價及需求持續有撐。

不鏽鋼3月續看漲，可望支撐第一季不鏽鋼廠營運。下游加工廠允強(2034)、彰源(2030)等也可望跟進調漲售價，並持續獲利。

允強表示，隨著鎳價及不鏽鋼價持續上揚，客戶在追漲情緒下，第一季下單力道略較去年第四季佳，加上匯率、運價等問題較去年第四季有趨穩現象，第一季整體獲利可望優於去年同期表現。

(時報資訊)